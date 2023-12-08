إيفرتون يودع مراكز الهبوط بثلاثية فى نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ودع إيفرتون مراكز الهبوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دوايت ماكنيل التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 79، قبل أن يضيف زميلاه عبدالله دوكوري وبيتو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و7 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز السابع عشر (الربع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وكان إيفرتون عُوقب بخصم 10 نقاط من رصيده في البطولة بعد ثبوت ارتكابه انتهاكات مالية.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات وتعادلين، عند 26 نقطة في المركز السابع.

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خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، في وقت سابق هذا الموسم، عن خصم 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون، بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان النادي قد أُحيل إلى لجنة مستقلة في مارس الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بموسم 2021-2022، وعقدت جلسة استماع الشهر الماضي، لتُوصي رابطة الدوري آنذاك بخصم 12 نقطة من رصيد النادي.

وأرسلت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا إلى إيفرتون، جاء فيه: "فرضت لجنة مستقلة خصمًا فوريًا قدره 10 نقاط على نادي إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز شكوى ضد النادي وأحال القضية إلى لجنة مستقلة في وقت سابق من هذا العام. خلال الإجراءات، اعترف النادي بأنه انتهك معايير الأداء الخاصة للفترة المنتهية في موسم 2021 /22، لكن مدى الانتهاك ظل محل نزاع".

واستطرد: "بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حساب إيفرتون لكرة القدم للفترة ذات الصلة أدى إلى خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه إسترليني، كما ادعى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تجاوز عتبة 105 ملايين جنيه إسترليني المسموح بها بموجب قوائم PSR. وخلصت اللجنة إلى ضرورة فرض عقوبة رياضية على شكل خصم 10 نقاط. هذه العقوبة لها تأثير فوري".

ونشر نادي إيفرتون بيانًا عبر خلاله عن دهشته واستنكاره وصدمته لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف فوري ضد العقوبة.



