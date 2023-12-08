ديفيد ديفيز: رجال يد الأهلى مستعدون بقوة لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

أكد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن فريقه استعد جيدًا للمباراة المرتقبة أمام الزمالك، على كأس السوبر المصري، والمقرر لها غدًا السبت، بدولة الإمارات، وأن جميع اللاعبين في حالة فنية مميزة قبل المباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون صعبة ومليئة بالإثارة

وأضاف ديفيز، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلًا إن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون صعبة ومليئة بالإثارة؛ لأنها تمثل كلاسيكو كرة اليد المصرية، وتذكره بمباريات الكلاسيكو القوية بين ريال مدريد وبرشلونة، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة الفريقين.

من جانبه رد محمد إبراهيم، المدرب العام لـ"رجال يد الأهلي"، على خروج الفريق من بطولة كأس مصر، وهل يؤثر ذلك على المشاركة في كأس السوبر، قائلًا إن الفريق لم يكن يومها في أفضل حالاته وأن كل شيء وارد في الرياضة، لذلك يعمل الجهاز الفني واللاعبين بشكل قوي على طي هذه الصفحة تمامًا للظهور بشكل مميز للغاية خلال مباراة كأس السوبر، من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي.

برنامج "رجال يد الأهلي" في الإمارات اليوم

بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، المتواجدة حاليا، في دولة الإمارات تواصل الاستعداد لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة.

وبرنامج البعثة اليوم بدأ بتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للإمارات، وأقيم عقب ذلك المؤتمر الصحفي للمباراة في الحادية عشرة، وأعقبه الاجتماع الفني للمباراة في الحادية عشرة والربع.

وتؤدي بعثة الفريق شعائر صلاة الجمعة في الواحدة ظهرًا، داخل فندق الإقامة.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا، ثم يتجه الفريق إلى صالة الشيخ زايد؛ لخوض المران الرئيسي للمباراة في تمام السادسة مساءً، الرابعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك غدًا السبت، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الحضور الجماهيري بالمجان في كأس السوبر المصري لكرة اليد

اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك أعلنت عن فتح الدعوة بشكل عام ومجاني للجماهير؛ من أجل حضور المباراة، التي تقام غدًا السبت، داخل صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.

وتقام المباراة بين الأهلي بوصفه بطل الدوري والكأس والزمالك باعتباره الوصيف، ويقودها طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو.