تفاصيل الاجتماع الفنى لكأس السوبر المصرى لكرة اليد بين الأهلى والزمالك

عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد الذي يجمع الأهلي والزمالك في دولة الإمارات، صباح اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بإمارة الفجيرة، للتأكيد على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، وتم الاتفاق على بداية الإحماء للمباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل ساعة واحدة من انطلاق المباراة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال المباراة.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على لجوء المباراة للرميات الجزائية من مسافة 7 أمتار مباشرة، إذا انتهت بالتعادل، وألا يتم اللجوء لوقت إضافي.

الأهلي بالزي الرسمي أمام الزمالك

من المقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل، بينما يرتدي الزمالك طاقم باللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس المرمى اللون الرمادي بالكامل، ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو بقيادة ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

قائمة الأهلي

جاءت قائمة رجال يد الأهلي المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبدالرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبدالعزيز إيهاب - عبدالرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويترأس بعثة يد الأهلي في الإمارات الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبدالله حسن إخصائي التدليك.