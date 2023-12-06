الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

8 نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية في فترة الصباح

الشبورة
الشبورة

شهدت محافظات مصر شبورة مائية في فترة الصباح، ويكثر التساؤل عن نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية في فترة الصباح عبر جوجل، والتي تعتبر من أبرز الأسباب لحدوث الحوادث المفاجئة في فصل الشتاء، لأنها تعيق رؤية السائقين للطريق أثناء القيادة.

8 نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية في فترة الصباح

وحفاظًا على الأرواح يرصد “الدستور” في هذا التقرير أهم وأبرز النصائح الاتي يجب أن يتابعها السائقين أثناء القيادة خاصة في فترة الصباح لتراكم الشبورة المائية والتي تتسبب في حدوث الحوادث، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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فتح الطريق الإقليمى بالمنوفية بعد زوال "الشبورة"

أبرز نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية في فترة الصباح

  • احرص على استخدام مساحات الزجاج لمسح البخار المتكون على الزجاج حتي تستطيع رؤية الطريق.
  • تجنب تمامًا تخطي السيارات حولك وذلك حتي لا تحدث حوادث الطرق، ويعد ذلك من أهم نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية.
  • مراعاة وجود تهوية داخل السيارة حتي لا تتكون شبورة داخل السيارة.
  • احرص على ترك مسافة بين سياراتك والسيارات حولك مع القيادة ببطيء وعدم القيادة بسرعة عالية.
  • تجنب الاستخدام المفاجئ لفرامل السيارة وذلك حتي لا تتسبب في حدوث حوادث التصادم.
  • ولضمان سلامتك تجنب السير عكس الاتجاه.
  • ولا تقود السيارة بسرعة عالية واحرص على أن تكون سرعتك منخفضة لكي تتمكن من التوقف في حالة الاصطدام.
  • سر في منتصف الطريق وذلك لكي تتجنب التصادم بأي سيارة معطلة في جانب الطريق.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023 من الكلمات التي تتصدر محرك البحث جوجل على مدار اليوم، لا سيما مع الشعور العام بالبرودة لذا يتحسب المواطنون لذلك بارتداء الملابس الثقيلة خوفا من الأمطار أو الإصابة بنزلات البرد، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نرصد تفاصيل حالة الطقس كما جاء في بيان هيئة الأرصاد.

احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023

أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 ودرجات الحرارة

ومن المتوقع أن ستكون حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-12-2023 معتدلا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وفي محافظة جنوب سيناء، وحارة في جنوب الصعيد، وباردة ليلًا في معظم المناطق متأثر بالنوات والطقس المعتاد في هذا الوقت من العام.

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