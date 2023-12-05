الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح الطريق الإقليمى بالمنوفية بعد زوال "الشبورة"

الطريق الإقليمي
الطريق الإقليمي

فتحت الجهات المعنية منذ قليل الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام حركة السيارات بعد غلقه لمدة 5 ساعات، لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ضربت المحافظة صباح اليوم.


وانطلقت السيارات في الاتجاهين بعد فتح الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام حركة السير، بعد انكشاف الشبورة والمقدرة على الرؤية لمسافات طويلة، حرصا من إدارة المرور والأجهزة المعنية على سلامة المواطنين على هذا الطريق السريع والحيوي.


وتسببت الشبورة المائية الكثيفة على محافظة المنوفية في غلق الطريق الإقليمي لليوم الثاني على التوالي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجنبًا للحوادث على الطريق.


وأغلقت الجهات المعنية بالتعاون مع إدارة المرور الطريق الإقليمي بالمنوفية، خلال الساعات الأولى من الصباح، بغلق كارتة الخطاطبة أمام حركة السيارات، وذلك لانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات والمركبات، وتفاديا للحوادث على الطريق، ومن المقرر إعادة فتحه بعد انكسار الشبورة.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، ونصحت قائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتأخير مواعيد السفر قدر الإمكان، حتى يتثنى لهم الرؤية على الطرق.

جدير بالذكر أن الجهات المعنية اتخذت بالأمس، قرارًا بغلق الطريق الإقليمي بالمنوفية، لمدة تزيد عن 5 ساعات أيضا، لوجود شبورة كثيفة على الطريق تمنع الرؤية ودفعت إدارة المرور بعدد من أفرادها لتأمين سير السيارات والمركبات على الطريق.

محافظة المنوفية الطريق الإقليمي إعادة فتح الطريق الشبورة المائية غلقة خمس ساعات

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يشهد اختبارات مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين

بسبب الشبورة المائية.. فتح الطريق الإقليمى فى المنوفية بعد غلقه 5 ساعات

"زراعة المنوفية": توزيع 8 آلاف و235 طن أسمدة على المزارعين

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة