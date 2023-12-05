فتح الطريق الإقليمى بالمنوفية بعد زوال "الشبورة"

فتحت الجهات المعنية منذ قليل الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام حركة السيارات بعد غلقه لمدة 5 ساعات، لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ضربت المحافظة صباح اليوم.



وانطلقت السيارات في الاتجاهين بعد فتح الطريق الإقليمي بالمنوفية أمام حركة السير، بعد انكشاف الشبورة والمقدرة على الرؤية لمسافات طويلة، حرصا من إدارة المرور والأجهزة المعنية على سلامة المواطنين على هذا الطريق السريع والحيوي.



وتسببت الشبورة المائية الكثيفة على محافظة المنوفية في غلق الطريق الإقليمي لليوم الثاني على التوالي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجنبًا للحوادث على الطريق.



وأغلقت الجهات المعنية بالتعاون مع إدارة المرور الطريق الإقليمي بالمنوفية، خلال الساعات الأولى من الصباح، بغلق كارتة الخطاطبة أمام حركة السيارات، وذلك لانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات والمركبات، وتفاديا للحوادث على الطريق، ومن المقرر إعادة فتحه بعد انكسار الشبورة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، ونصحت قائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتأخير مواعيد السفر قدر الإمكان، حتى يتثنى لهم الرؤية على الطرق.

جدير بالذكر أن الجهات المعنية اتخذت بالأمس، قرارًا بغلق الطريق الإقليمي بالمنوفية، لمدة تزيد عن 5 ساعات أيضا، لوجود شبورة كثيفة على الطريق تمنع الرؤية ودفعت إدارة المرور بعدد من أفرادها لتأمين سير السيارات والمركبات على الطريق.