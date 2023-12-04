الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الشبورة المائية.. فتح الطريق الإقليمي في المنوفية بعد غلقه 5 ساعات

جانب من الطريق الإقليمي
جانب من الطريق الإقليمي بالمنوفية الان

فتحت منذ قليل  الأجهزة المعنية الطريق الإقليمي بالمنوفية، أمام حركة سير السيارات بعد غلقه لمدة تزيد عن الـ 5 ساعات، وذلك  نظرا لوجود الشبورة الكثيفة التي تغطي الطريق، ومنعا لوقوع حوادث على الطريق.

و تحركت منذ قليل السيارات في الاتجاهين على الطريق الإقليمي بالمنوفية، عقب السماح يفتح كارتة الخطاطبة الموجودة على الطريق وذلك بالتنسق مع إدارة المرور وتحركت السيارات المتواجدة على الطريق.

إغلاق الطريق بسبب الشبورة الكثيفة صباحا

و كانت الجهات المعنية قد أغلقت الطريق الإقليمي بالمنوفية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطريق تجنبا للحوادث، طبقا لتعليمات إدارة المرور، ويشهد الطريق زحما كبيرا في الاتجاهين انتظارا لفتح الطريق عند انكسار الشبورة.

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس، وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وغطت الشبورة المائية الكثيفة سماء محافظ المنوفية بالساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات من القيادة السريعة.

في سياق آخر، كان محافظ المنوفية قد تفقد الإثنين الماضى آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال استعدادًا لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبرى بالكامل وصب البلاطات الخرسانية ووضع طبقة الرصف النهائى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا علي مصالح المواطنين. 

هذا وقد وجه المحافظ رئيس حى غرب بمتابعة وتشغيل الكوبرى وتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة لتحسين مستوى جودة الإنارة وأيضا لإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليًا، مؤكدًا على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.

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