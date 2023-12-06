الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023

أمطار
أمطار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023 من الكلمات التي تتصدر محرك البحث جوجل على مدار اليوم، لا سيما مع الشعور العام بالبرودة لذا يتحسب المواطنون لذلك بارتداء الملابس الثقيلة خوفا من الأمطار أو  الإصابة بنزلات البرد، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نرصد تفاصيل حالة الطقس كما جاء في بيان هيئة الأرصاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023

من المتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-12-2023 معتدلا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وفي محافظة جنوب سيناء، وحارة في جنوب الصعيد، وباردة ليلًا في معظم المناطق متأثر بالنوات والطقس المعتاد في هذا الوقت من العام.

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توقعات بسقوط أمطار اليوم الأربعاء 6-12-2023 

وفقًا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بشكل متقطع، وسوف تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية نشاطًا في الرياح بشكل متقطع.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023 

 وتصدر السؤال عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة على محافظة القاهرة وبعض المدن والمحافظات اليوم الأربعاء السادس من ديسمبر 2023 محركات البحث في مصر  وفي السطور الآتية  نرصد أبرزها:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023 على مدن ومحافظات مصر 

القاهرة 23 - 15

العاصمة الإدارية 23 - 14

6 أكتوبر 24 - 14

بنهــــا 23 - 15

دمياط 22 - 15

بورسعيد 23 - 13

الإسماعيلية 25 - 17

السويس 24 - 15

العريش 24 - 13

رفح 23 - 12

دمنهور 22 - 15

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 22 - 13

المنصورة 23 - 14

الزقازيق 24 - 15

شبين الكوم 23 - 15

طنطا 22 - 12

رأس سدر 24 - 14

نخل 23 - 08

كاترين 22 - 05

الطور 28 - 16

طابا 26 - 15

شرم الشيخ 27 - 18

الإسكندرية 22 - 12

العلمين الجديدة 23 - 14

مطروح 21 - 11

السلوم 21 - 10

سيوة 23 - 09

رأس غارب 28 - 18
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الغردقة 27 - 18

سفاجا 27 - 20

مرسى علم 28 - 19

شلاتين 28 - 23

حلايب 26 - 22

أبو رماد 26 - 22

رأس حدربة 25 - 22

الفيوم 23 - 13

بني سويف 24 - 12

المنيا 23 - 10

أسيوط 24 - 10

سوهاج 25 - 14

قنا 27 - 15

الأقصر 27 - 14

أسوان 28 - 15

الوادى الجديد 29 - 10

أبوسمبل 28 - 14

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