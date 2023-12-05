"الأرصاد" تحذر قائدى السيارات: شبورة وأمطار على السواحل الشمالية غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وتابعت أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

وكانت قد أعلنت قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سوف يشهد نشاط رياح يكون مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحذر وضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية، خاصة في فترات الصباح الباكر مع أوقات الشبورة وأيضا في أوقات ذروة المطر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.