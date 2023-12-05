الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نشاط للرياح.. "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وفرص لأمطار تصل للسيول ببعض المناطق

الأمطار
الأمطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس، اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها عودة لفرص سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وعودة نشاط الرياح على مناطق أخرى أيضا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يشهد الطقس اليوم، فرصا لأمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم لطيف نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. إن الطقس اليوم، سوف يشهد نشاط رياح يكون مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات، بتوخي الحذر وضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية، خاصة في فترات الصباح الباكر مع أوقات الشبورة وأيضا في أوقات ذروة المطر.

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

 

txt

تحذير جديد: الأرصاد غدًا.. البلاد تشهد سيولًا وانخفاضًا فى درجات الحرارة

 

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الثلاثاء، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الشبورة هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الضباب نشاط رياح

مواد متعلقة

فودة: الدولة المصرية لديها سرعة فى متطلبات التغيرات المناخية

”العالمى للسفر" يطلق خارطة طريق المياه للسفر والسياحة

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

"العالمي للسياحة": ندرة المياه قضية عالمية تتطلب عملًا جماعيًا

تحذير جديد: الأرصاد غدًا.. البلاد تشهد سيولًا وانخفاضًا فى درجات الحرارة

رئيس مصرللطيران يشيد بمسابقة "ابتكار"  ويعلن الفائزين

حكاية وطن.. الدولة تنجح في تطوير قطاع الطيران خلال السنوات الماضية

جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

حبس كروان مشاكل بتهمة التحريض على الفسق والفجور

اليوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة

عاجل.. وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لـ"الأونروا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة