الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: فتح الطرق المغلقة أمام قائدى السيارات بعد زوال الشبورة المائية

الشبورة
الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فتح الطرق الرئيسية المغلقة أمام قائدي السيارات بعد زوال الشبورة المائية. 

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية، منها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الكريمات، وطريق العلمين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. 

الشبورة المائية قائدي السيارات الطرق الرئيسية وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور

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