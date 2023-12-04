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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم الاثنين 

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة سموحة ضد فاركو في دوري نايل "الدوري المصري"، مباراة الاتحاد السعودي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري أحمد حجازي، ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباراة تورينو ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة القوة الجوية العراقي ضد أولماليك الأوزبكستاني: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة السد القطري ضد ناساف كارشي الأوزبكستاني: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الفيصلي الأردني ضد الشارقة الإماراتي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة مومباي سيتي الهندي ضد نافباخور نامانجان الأوزبكستاني: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازاندران الإيراني: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports AFC 1 HD 

- مباراة الاتحاد السعودي ضد سباهان اصفهان الإيراني: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports AFC 2 HD

بمشاركة النادى الأهلى.. جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 فى جدة

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة سيلتا فيجو ضد قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة تورينو ضد أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة سبورتنج لشبونة ضد جل فيسنتي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة فناربخشة ضد سيفاس سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

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لافيينا يصطدم بمكادي والنجوم يواجه التعدين والاتصالات يستضيف المقاصة في دوري المحترفين

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دوري المحترفين| بتروجت يستضيف بروكسي وغزل المحلة يواجه راية في الأسبوع 11

 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة سموحة ضد فاركو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري

- مباراة النجوم ضد النصر للتعدين: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة أسوان ضد بترول أسبوط: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة مكادي ضد لافيينا اف سي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة وي ضد مصر المقاصة: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل الاتحاد السعودي دوري أبطال آسيا الدوري الاسباني

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