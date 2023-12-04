لافيينا يصطدم بمكادي والنجوم يواجه التعدين والاتصالات يستضيف المقاصة في دوري المحترفين

يحل لافيينا ضيفا على فريق مكادي ويستضيف النجوم فريق النصر للتعدين ويلتقي الاتصالات مع المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين.

لافيينا في اختبار صعب أمام مكادي

سيكون فريق لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال في اختبار صعب أمام فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد بملعب خيري بشارة بالجونة.

ويحتل لافيينا المركز الخامس برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الاتصالات والتعادل مع حرس الحدود والهزيمة أمام غزل المحلة ويحتل مكادي المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا واهتزت شباكه 12مرة وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على القناة والهزيمة أمام أسوان وبترول أسيوط.

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده وائل عاطف ومنصور حسن ومعهم محمد أيمن حكما رابعا.

الاتصالات يواجه المقاصة

وفي ملعب السلام يسعى الاتصالات بقيادة جمعة مشهور لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه المقاصة بقيادة طارق حجاج.

ويحتل الاتصالات المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع نقطة واحدة فقط من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع القناة والهزيمة أمام بترول أسيوط ولافيينا.

في المقابل يحتل المقاصة المركز السابع عشر برصيد ست نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وستة هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والهزيمة أمام حرس الحدود وغزل المحلة.

يدير المباراة محمد علاء هاشم ويساعده عادل ماهر وعماد الشامي ومعهم لطفي شعبان حكما رابعا.

فريق الاتصالات

لقاء قاع بين النجوم والنصر للتعدين

ويشهد ملعب السلمانية لقاء قاع ساخن بين النجوم والنصر للتعدين بقيادة محمد شرف..ويحتل النجوم المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وستة هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه 17 هدفا وخسر أخر ثلاث مباريات أمام طنطا ووادي دجلة والسكة الحديد.

ويحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل و8 هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 25 هدفا وخسر أخر خمس مباريات أمام وادي دجلة والسكة الحديد وأبوقي للأسمدة وبروكسي وبتروجت.

يدير المباراة عمرو عبد الفتاح محمود ويساعده محمد القاضي ومحمد القراقصي ومعهم علي الكيكي حكما رابعا.