أحمد حجازي: سعيد بعودتي للمشاركة.. واتحاد جدة لا يقبل بغير الفوز

شدد النجم المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه مع سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن «العميد» لا يقبل سوى تحقيق الفوز في جميع المواجهات.

وسيستقبل اتحاد جدة، نظيره سيبهان أصفهان، في الثامنة من مساء يوم غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة لدوري الأبطال.

وقال حجازي، في خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم والذي يسبق المباراة: "تاريخ نادي الاتحاد لا يقبل سوى الانتصار في كل مواجهة وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب غدًا في الصدارة".

وأضاف: "الاتحاد يدخل كل مباراة للحفاظ على أسمه وتاريخه، ودايما فريقنا يكون له تواجد هام في دوري الأبطال، وهذه البطولة هامة جدا بالنسبة لنا".

وعن عودته مجددًا للمشاركة في المباريات مع اتحاد جدة، قال حجازي: "جدًا بـالعودة وعملت بشكل قوي واحترافي مع النادي والطبيب وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد".

ويحتل اتحاد جدة، حاليا صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 12 نقطة، يليه سباهان أصفهان، برصيد 10 نقاط.

ويأتي القوة الجوية العراقي، في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، ثم أجمك الأوزبكي، في المركز الرابع والأخير، دون رصيد من النقاط.