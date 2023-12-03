تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك”، معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فشهد البدء بثلاثية رافينيا وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ومن جهته، كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه للمباراة المرتقبة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - ماريو خيمينيز - أكسيل فيتسل

خط الوسط: ناهويل مولينا - ماركوس يورينتي - كوكي - رودريجو دي بول - ريكيلمي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل أتلتيكو مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة، متفوقًا على برشلونة الذي يحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف.