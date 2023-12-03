مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الزمالك ضد سوار كويا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مباراة ليفربول ضد فولهام، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة سوبر سبورت يونايتد ضد اتحاد الجزائر: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أبوسليم ضد ساجرادا اسبيرانسا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة الهلال الليبي ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أكاديميكا لوبيتو ضد الأفريقي التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة دريمز ضد ريفرز يونايتد: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الملعب المالي ضد نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة سيخوخون يونايتد ضد ديابل نوار: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة سوار كويا ضد الزمالك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة بورنموث ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة تشيلسي ضد برايتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مايوركا ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ألميريا ضد ريال بيتيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة إشبيلية ضد فياريال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة eIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد بولونيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد هيلاس فيرونا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساسولو ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة نابولي ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة ماينز 05 ضد فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة باير ليفركوزن ضد بروسيا دورتموند: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة تولوز ضد لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة موناكو ضد مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ستاد بريست ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ليل ضد ميتز: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة مارسيليا ضد رين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.