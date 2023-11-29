موعد نهائي كأس مصر 2022/2023 بين الأهلي والزمالك ومشوار الفريقين للتأهل

سيظل البحث عن موعد المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بين الكبيرين الأهلي والزمالك، هو المتصدر الأول والأخير، لكافة محركات جوجل خلال الفترة المقبلة، على الرغم من بقى أكثر من ثلاثة على هذه المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، لمعرفة الفريق المتوج باللقب.

فربما تقام القمة المنتظرة، خلال شهر رمضان المقبل من عام 2024، لتكون سهرة رمضانية كروية.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (2022/2023)

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه اللدود الزمالك، الأربعاء الموافق 13 مارس من العام المقبل 2024، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة (2022/2023).

القنوات الناقلة لقمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (2022/2023)

من المقرر نقل قمة نهائي كأس مصر نسخة (2022/2023)، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، مساء 13 مارس المقبل 2024، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت، كافة حقوق بث مباريات الموسم الجديد (نسخة 2023/2024)، سواء مسابقة دوري نايل أو نسختي كأس مصر القديمة (موسم 2022/2023)، والجديدة (2023/2024)، وكذلك كأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في ثوبها الحديث.

وتنطلق النسخة الجديدة من كأس السوبر للأندية الأبطال، في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل 2023، وذلك بمشاركة الرباعي (الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية، ومودرن فيوتشر رابعا الدوري).

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

واستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الداخلية بهدفين نظيفين بدور الـ16، والمصري البورسعيدي 2/1 في دور الثمانية، وأخيرا إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما الزمالك، فنجا من مفاجأة فريق بروكسي المدوية بريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، وفاركو 3/1 في دور الـ16، والمقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأخيرا بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر برصيد 38 بطولة، كان آخرها نسخة 2021/2022، على حساب بيراميدز بنتيجة 2/1، في سهرة رمضانية كروية خلال شهر أبريل الماضي 2023.

ويلي المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك، برصيد 28 بطولة، كان آخرها نسخة (2020/2021)، على حساب منافسه اللدود الأهلي، في يوليو 2022، بنتيجة 2/1.