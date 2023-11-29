انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف !!

الأهلي يواصل مسلسل نتائجه السلبية ويحقق التعادل الثاني على التوالي في الدوري أمام سموحة، ومن قبلها تعادل مع فريق الجونة الصاعد من الدرجة الثانية وكان يلعب امام الاهلي بعشرة لاعبين بعد طرد احدهم..

‏ الأهلي خسر السوبر الأفريقي من شهرين أمام اتحاد العاصمة الجزائري "المتواضع".. وبعدها خرج من بطولة دوري السوبر الأفريقي بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في البطولة.. صدق او لا تصدق الاهلي لم يحقق اي فوز خلال ست مباريات لعبها في دوري السوبر ، حيث تعادل في خمس مباريات وخسر أمام صن داونز وخرج من البطولة بطريقة غريبة..

‏وفي الزمالك "القطب الثاني للكرة المصرية "، الحال أسوأ والنتائج أسوأ، وتراجع الفريق للمركز 12 في الدوري المصري !! بعدما حقق فوزين وتعادلين وهزيمتين..

ناهيك عن الاداء الفني المتذبذب " حبة فوق وحبة تحت " الأداء متواضع وكل مباراة تهتز شباكه منذ نهاية الموسم الماضي..

‏ويختلف الزمالك عن غيره من الاندية لأن مشاكله إدارية ومالية وعدم قيد في القائمة المحلية، بجانب اخطاء المدرب الفاشل اوسوريو الذي تم اقالته مؤخرا ، ويبحث المدرب البديل المؤقت معتمد جمال عن تذكير اللاعبين لأساسيات كرة القدم..

ونذهب الي بيراميدز القطب الثالث للكرة المصرية الذي يضم افضل كوكبة من اللاعبين وينافس على قمة الدوري حاليا، وينافس دائما على كأس الكونفدرالية الإفريقية في اخر 4 سنوات الا انه فشل في إحراز أية بطولة محلية أو قارية..

‏الخلاصة يا سادة إن أندية القمة الثلاثة المصرية تعاني من مشاكل أزمات قوية " فنية وادارية ومالية ونفسية وجاهيرية " مما يهدد مستقبل المنتخبات الوطنية والكرة المصرية في المرحلة القادمة.. وهذا يعني أن الكرة المصرية في تراجع كبير قبل كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في يناير القادم، وقبل المواجهات الصعبة في تصفيات المونديال..

لابد من تدخل عاجل من المسؤولين عن الكرة المصرية وبالتحديد اتحاد الكرة ووزارة الشباب لسرعة إنقاذ الكرة المصرية ومساعد الأندية الثلاثة الكبار في علاج مشاكلهم فورا..

الأهلي مشاكله فنية، والمسئول عنها هو المدرب كولر بأخطاءه المتكررة من بداية هذا الموسم، ويبدو ان المدرب اصابه الغرور بعد فوزه بكل البطولات الموسم الماضي، بسبب الإعلام الذي نفخ في المدرب كولر وصنع اسطورة وهمية علي الفاضي، وبدون داعي..

ولن اتحدث عن اخطاء كولر الاخيرة من سوء اختياراته للتشكيل او سوء معاملته للاعبين ويكفي انه السبب فئ الإستغناء عن محمد شريف والتعاقد مع موديست الفاشل وتطفيش احمد عبدالقادر بجانب سوء معاملته لجماهير الاهلي ولكن اؤكد ان اداء كولر متواضع وهو سبب تراجع نتائج الاهلي واهدار المال العام..

‏اما مشكلة الزمالك فهي إدارية ومالية وفنية.. ولكن بعد إقالة المدرب اوسوريو أصبحت المشكلة إدارية ومالية ولا بد من تدخل رجال الأعمال الزملكاوية وتدخل الدولة لمساعدة النادي في حل مشاكله تصحيح أوضاعه في محاولة لإنقاذ النادي العريق والحفاظ على لاعبيه الدوليين في كل المنتخبات..

‏اما بيراميدز يحتاج دعم نفسي، ومشكلته جماهيرية ويحتاج دعم جماهيري لبث الثقة والروح العالية في هؤلاء اللاعبين المميزين، لاستمرار الانتصارات وإحراز البطولات ودعم المنتخبات..

‏ولابد من تدخل عاجل من وزارة الشباب لتصحيح الأوضاع في اندية القمة المصرية لأن النتائج الاخيرة انذار وتحذير للجميع بالانتباه بأن الكرة المصرية ترجع للخلف..

ليس مطلوب من الوزير الدعم المالي فقط ولكن لابد من فرض الرقابة على إدارات الأندية ومحاسبة المخطئين أول بأول خاصة في قرارات الصفقات والتعاقد مع لاعبين ومدربين اجانب فاشلة، ومحاسبة ادارات الاندية علي الارتفاع الجنوني في عقود اللاعبين ووضع سقف للاسعار وفقا للقيمة التسويقية لكل لاعب، والتركيز علي صفقات الاجانب الوهمية التي لا تصلح للعب في اندية الدرجة الثانية..

ويكفي أن اكبر ناديين الأهلي والزمالك تعاقدا مع مهاجمين هدافين فالسو وهما "موديست وسامسون " ودفع الناديين ملايين الدولارات من أجل عمل نظام غذائي "رجيم" للاتنين المهاجمين..

‏ ويكفي ان اندية القمة الثلاثة تعاقدوا مع مدربين اجانب " كولر واوسوريو وباتشيكو " وكلفوا الدولة ملايين الدولارات ومئات الملايين من الجنيهات دون أن يقدموا اي فائدة فنية للاندية..

لابد من تدخل عاجل وحساب فوري للمخطئين، ووضع سياسة وخطة علمية للتعاقدات وكفانا عشوائية، وفرض رقابة على الأندية لحماية المال العام ولإنقاذ الكرة المصرية التي تتراجع للخلف بقوة.