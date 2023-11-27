الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة لها

كأس مصر 2023
كأس مصر 2023

موعد نهائي كأس مصر 2023 تساؤل يطرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة الدول العربية حيث يترقب مشجعي رياضة كرة القدم سواء لنادي الأهلي أو نادي الزمالك مباراة شرسة لحصد اللقب هذا الموسم حيث تأهل لاعبي القلعة البيضاء إلى النهائي عقب فوزه على فريق نادي بيراميدز.

موعد نهائي كأس مصر 2023

يستعد قطبي كرة القدم المصرية نادي الأهلي والزمالك إلى مباراة نهائيات بطولة كأس مصر 2023 حيث حدد اتحاد الكرة المصري موعد نهائي كأس مصر 2023 يوم 13 مارس 2024 وذلك عقب رفض إمكانية تعديل الموعد وذلك وصول نادي الأهلي إلى المربع الذهبي في مونديال الأندية وكأس السوبر المصري للأبطال.

يذكر أن نادي الزمالك قد صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر 2023 عقب فوزه على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة في مباراة نصف النهائي حيث يسعى الفريقين إلى حسم اللقب خلال الموسم الحالي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport على حقوق البث المباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023 المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل وفقا لاتحاد كرة القدم المصري حيث يمكن ضبط إشارة بث القناة وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد قناة  أون تايم سبورت ON Time Sport

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.

تردد قناة  أون تايم سبورت ON Time Sport

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 10853.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.

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تردد قناة  أون تايم سبورت ON Time Sport

  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • التردد: 10810.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • الجودة: HD.

توفقت بطولة كأس مصر عند الدور قبل النهائي في ظل ازدحام جدول المباريات وسيتم استكمالها هذا الموسم إلى جانب إقامة كأس مصر للموسم الجديد 2023-2024.

 

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