المفاجآت تبدأ مبكرًا في كأس مصر بخروج أسوان وحرس الحدود والتعدين

تختتم اليوم، مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، بإقامة أربع مباريات في الثانية عصرًا، حيث يلتقي وادي دجلة مع الصيد باستاد بتروسبورت والقناة مع الشرقية والمقاصة مع الواسطى بملعب الأسيوطي سبورت وراية مع المصري بالسلوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وتأهل حتى الآن 24 فريقًا للدور التمهيدي الثالث والأخير من بينهم 13 فريقا من دوري المحترفين وهم غزل المحلة والسكة الحديد ولافيينا وبتروجت وطنطا والجمهورية شبين ودكرنس وأبوقير للأسمدة والنجوم والاتصالات وبترول أسيوط وبروكسي ومكادي و11 فريقا من دوري القسم الثاني "ب"، وهي: الترسانة والإنتاج الحربي وبورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية ودلفي وإيسترن كومباني والنصر والمنصورة والمنيا والألومنيوم وديروط.

خروج أسوان والحدود والتعدين

المفاجآت بدأت مبكرا في بطولة كأس مصر وفشلت ثلاث فرق تلعب في دوري المحترفين في تجاوز الدور التمهيدي الثاني وهم أسوان ومكادي ودلفي وكانت أكبر المفاجأت خروج حرس الحدود متصدر دوري المحترفين بعد هزيمته أمام دلفي أحد أنية القسم الثاني "ب"، بهدف دون رد كما خرج النصر للتعدين بعد هزيمته الألومنيوم بهدفين نظيفين وكان خروج أسوان، متوقعًا بعد أن خاض مباراة مكادي بفريق مواليد 2005، ومعهم إسلام سليمان حارس الفريق الأول.

وعانت فرق غزل المحلة ولافيينا والنجوم الأمرين للتأهل للدور التمهيدي الثالث، واحتاجت للوصول لركلات الترجيح التي ابتسمت لغزل المحلة أمام سبورتنج كاسل أحد فرق القسم الثالث ولافينا أمام نجوم مصر والنجوم أمام المرج.

صراع شرس للعب مع الكبار

بعد تأهل 4 فرق عقب انتهاء مباريات اليوم سيصل عدد الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الثالث والأخير إلى 28 فريقا سيتأهل منهم 14 فريقا بدور الـ32 واللعب مع أندية الدوري الممتاز، وسيكون الصراع شرسًا بين فرق دوري المحترفين وفرق القسم الثاني "ب"، وستحسم القرعة عدد الفرق التي ستصعد لدور الـ32 من كل قسم.