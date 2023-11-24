طنطا ودكرنس يتأهلان للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.. ودلفي يهزم حرس الحدود

تأهل فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، للدور التمهيدي الثالث والأخير في بطولة كأس مصر بعد فوزه على سمنود بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 وتقدم سمنود بهدف سجله أحمد عابدين وتعادل طنطا عن طريق محمد شيكا ثم سجل نادر النويهي الهدف الثاني لسمنود وتعادل أحمد السيد الهدف لطنطا وفي الشوط الثاني سجل محمد شيكا وكريم أسامة الهدفين الثالث والرابع لطنطا ثم سجل سمنود هدفه الثالث.

وتأهل الجمهورية شبين بعد فوزه على مركز شباب بسيون بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم.

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل فاز دكرنس على بني عبيد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم شاهين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بني عبيد بهدف سجله أحمد يوسف في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني سجل جيروم فيليب هدف التعادل لدكرنس في الدقيقة 60 وسجل أحمد الماطي هدف الفوز لدكرنس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وتأهل فريق أبوقير للأسمدة بعد فوزه على الحمام 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وأهدر سعيد أحمد لاعب أبوقير للأسمدة ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل محمد صبحي هدف الحمام من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وتعادل محمود أجوجو لأبوقير للأسمدة في الدقيقة 80.

وفي الإسكندرية حقق فريق دلفي مفاجأة بفوزه على حرس الحدود بهدف سجله لالا فوزي في المباراة التي أدارها الحكم حسن محمود.

وفي ملعب السلمانية فاز النجوم على المرج بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الوهاب بالتعادل 1-1.

وتأهل الاتصالات بعد فوزه على اسكو 4-1 في المباراة التي أدارها الحكم عبد الرحمن حافظ.

وتأهل بترول أسيوط بعد فوزه على مركز شباب مغاغة لهدفين نظيفين.