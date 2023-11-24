كأس مصر ..غزل المحلة ولافيينا ومكادي وبروكسي في الدور التمهيدي الثالث

تأهل فريق غزل المحلة للدور التمهيدي الثالث في بطولة كأس مصر بصعوبة بالغة بعد تغلبه على سبورتنج كاسل 4-2 بركلات الترجيح التي أدارها الحكم محمد محمود عبد الله.

انتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج كاسل بهدف سجله أحمد فوزي شعبان في الدقيقة 12 وفي الشوط الثاني سجل محمد أبوالحمد هدف التعادل لغزل المحلة وفي ركلات الترجيح أخفق محمود طارق لاعب سبورتنج كاسل في الركلة الأولى وسدد الكرة فوق العارضة وسجل عبده يحيى لغزل المحلة.

وفي الركلة الثانية سجل محمد فريق لسبورتنج كاسل وأسامة خليل لغزل المحلة، وفي الركلة الثالثة سجل سعد نبيل لسبورتنج كاسل ومحمود غالي لغزل المحلة.

في الركلة الرابعة تصطدت العارضة للكرة التي سددها محمد يسري لاعب سبورتنج كاسل وسجل حسام حسن ليفوز غزل المحلة 4-2.

وتكرر السيناريو في ملعب الأسيوطي وفاز لافيينا على فريق نجوم مصر 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم مصر بهدف سجله إيمانويل وفي الشوط الثاني سجل هشام نيمار هدف التعادل لفريق لافيينا في الدقيقة 53 وفي ركلات الترجيح تألق زياد عسكر حارس لافيينا في التصدي للركلة الأخيرة ليمنح الفوز لفريقه.

وتأهل بروكسي بعد فوزه على فريق الإسكندرية للبترول 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد الرازق وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم الإسكندرية للبترول ثم تعادل أدهم أحمد لبروكسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل أحمد فهمي الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 71.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة تأهل مكادي بعد فوزه على أسوان بهدفين نظيفين وانتهى الشوط الأول بتقدم مكادي بهدف سجله محمد شريف وفي الشوط الثاني سجل باتريك أدو الهدف الثاني.