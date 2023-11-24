الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يواجه سبورتنج.. وطنطا يستضيف سمنود في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

تقام في الثانية عصر اليوم 12 مباراة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر حيث يلتقي النجوم مع المرج بملعب السلمانية والاتصالات مع إسكو وطنطا مع سمنود والجمهورية شبين مع مركز شباب بسيون وغزل المحلة مع سبورتنج كاسل ودكرنس مع بني عبيد وبروكسي مع الإسكندرية للبترول وحرس الحدود مع دلفي وأبوقير للأسمدة مع الحمام ولافيينا مع نجوم مصر وبترول أسيوط مع مركز شباب مغاغة ومكادي مع أسوان وسيخوض أسوان المباراة بفريق مواليد 2005.

12 فريقا تأهلوا للدور التمهيدي الأخير

كان 12 فريقا قد حسموا تأهلهم للدور التمهيدي الثالث والأخير وهم بتروجت بعد فوزه على حلوان العام بخمسة أهداف نظيفة والسكة الحديد بعد فوزه على هليوبوليس بثلاثية نظيفة والترسانة الذي هزم العبور بهدف دون رد.

الترسانة تخطى فريق العبور

كما تأهل إيسترن كومباني بعد فوزه على تيم إف سي 2-1 والنصر بعد فوزه على اتحاد الشرطة 2-1 والألومنيوم بفوزه على النصر للتعدين بهدفين نظيفين وديروط بعد فوزه على أسمنت أسيوط 3-1 بركلات الترجيح والمنيا بعد فوزه على توت عنخ أمون 4-3 بركلات الترجيح.

وتأهل الانتاج الحربي بعد فوزه على مصر للتأمين بأربعة أهداف نظيفة وكهرباء الإسماعيلية بعد فوزه على الرباط والأنوار 3-2 وبورفؤاد بعد تغلبه على رأس البر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

لاعبو كفر الشيخ يرفضون مواجهة المنصورة


الواقعة المؤسفة كانت انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة بعدما تواجد الفريق في ملعب شربين الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة لكن اللاعبين رفضوا خوض المباراة لعدم صرف مستحقاتهم المالية .

وأكد عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ أن ماحدث من اللاعبين مؤامرة وأن مستحقات اللاعبين جاهزة وتم تحرير شيك بهذه المستحقات لكن أمين صندوق النادي تقدم باستقالته ولايوجد توقيع ثاني بالنادي .

بطولة كأس مصر غزل المحله طنطا أسوان دكرنس

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