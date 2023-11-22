الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية وبورفؤاد يتأهلون لـ"تمهيدي الكأس"

مباراة الانتاج الحربي
مباراة الانتاج الحربي ومصر للتأمين

تأهّلت فرق الانتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية وللدور التمهيدي الثالث والأخير في بطولة كأس مصر بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الدور التمهيدي الثاني.

الإنتاج الحربي يسحق التأمين برباعية 

وتأهل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده للدور التمهيدي الثالث بعد فوزه على مصر للتأمين بأربعة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الانتاج الحربي بهدف سجله حسن ياسين من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني أضاف الصباحي عماد ومحمود رجب وجودوين من ركلة جزاء الأهداف الثاني والثالث والرابع.  

بورفؤاد يهزم رأس البربركلات الترجيح 

وتأهل فريق بورفؤاد بقيادة أحمد العجوز بعد فوزه على رأس البر 4 -2 بركلات الترجيح بع انتهاء الوقت الأصلى للمباراة التي أدارها الحكم مصطفى إسماعيل بالتعادل 1-1 وجاء الهدفان في الشوط الأول حيث تقدم إبراهيم السامولي لبورفؤاد في الدقيقة الخامسة وتعادل رأس البر في الدقيقة 14 .

كهرباء الإسماعيلية يتخطى الرباط والأنوار 

تأهل كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بعد فوزه على فريق الرباط والأنوار 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم أبوبكر عبد الحى وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول حيث تقدم الرباط والأنوار في الدقيقة 29 عن طريق محمود الخميسي وتعادل داودا كمارا للكهرباء في الدقيقة 38 ثم سجل حسن عزوز ومصطف كشري الهدفين الثاني والثالث للكهرباء في الدقيقتين 34 و45، ثم سجل بيبو هدف الرباط الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتستكمل مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر غدًا بإقامة 9 مباريات حيث يلتقي بتروجت مع حلوان العام بملعب بتروسبورت والسكة الحديد مع هليوبوليس والترسانة مع العبور وإيسترن كومباني مع تيم إف سي "جولدي".

كما يلتقي النصر مع اتحاد الشرطة والمنصورة مع كفر الشيخ بملعب شربين وتوت عنخ أمون مع المنيا بملعب الأسيوطي سبورت والألومنيوم مع النصر للتعدين وديروط مع أسمنت أسيوط باستاد بني سويف.

بطولة كأس مصر الانتاج الحربى بورفؤاد كهرباء الإسماعيلية راس البر

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