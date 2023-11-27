الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حسن يقدم برنامج "الكابتن" على dmc قريبًا

برنامج الكابتن
برنامج الكابتن

يستعد نجم الكرة المصرية النجم أحمد حسن لتقديم برنامج رياضي جديد عبر شاشة قناة dmc خلال الفترة المقبلة. 

تفاصيل برنامج الكابتن 

وأعلنت قناة dmc عن عرض برنامج جديد تحت عنوان “الكابتن” من تقديم اللاعب الكبير أحمد حسن. 

ونشرت القناة برومو برنامج الكابتن والذى يقدمه الصقر أحمد حسن، معلنة عن عرضه  قريبا على شاشتها. 

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد مقدم للبرنامج الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني. 

وكان أحمد حسن قد حصل على لقب عميد لاعبى العالم، واستطاع أحمد حسن خطف اللقب من السعودى محمد الدعيع بعد مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

ويعد لاعب الكرة أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية. 

وتشهد الخريطة البرامجية لقناة dmc عدد من الأعمال الدرامية والبرامج الجديدة خلال سيزون الشتاء، حيث انطلق أمس المسلسل الدرامي الجديد “العودة” عبر شاشة قناة dmc واستطاعت الحلقة الأولى من العمل ان تجذب الجمهور. 

مسلسل العودة 

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

مواعيد عرض مسلسل العودة على شاشة "dmc"

يعرض مسلسل "العودة" لشريف سلامة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة Dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

أبطال مسلسل العودة 

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

الكابتن برنامج الكابتن برنامج الكابتن احمد حسن تفاصيل برنامج الكابتن برنامج الكابتن على شاشة dmc

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل العودة بطولة شريف سلامة عبر شاشة DMC

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة "DMC" و"watch it"

عاجل.. مواعيد مسلسل صوت وصورة على dmc وأحداث المسلسل

صنّاع مسلسل "ورق التوت": يناقش قضايا من الشارع.. والتصوير بدأ فى زمن "كورونا"

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

مواعيد عرض المسلسلات على قناة dmc دراما في شهر أكتوبر 2023

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الليلة.. أسامة كمال يعود إلى "مساء DMC" باستضافة مرشح رئاسى محتمل

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تشييع جثمان طارق عبدالعزيز عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟