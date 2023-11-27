أحمد حسن يقدم برنامج "الكابتن" على dmc قريبًا

يستعد نجم الكرة المصرية النجم أحمد حسن لتقديم برنامج رياضي جديد عبر شاشة قناة dmc خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج الكابتن

وأعلنت قناة dmc عن عرض برنامج جديد تحت عنوان “الكابتن” من تقديم اللاعب الكبير أحمد حسن.

ونشرت القناة برومو برنامج الكابتن والذى يقدمه الصقر أحمد حسن، معلنة عن عرضه قريبا على شاشتها.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد مقدم للبرنامج الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني.

وكان أحمد حسن قد حصل على لقب عميد لاعبى العالم، واستطاع أحمد حسن خطف اللقب من السعودى محمد الدعيع بعد مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

ويعد لاعب الكرة أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وتشهد الخريطة البرامجية لقناة dmc عدد من الأعمال الدرامية والبرامج الجديدة خلال سيزون الشتاء، حيث انطلق أمس المسلسل الدرامي الجديد “العودة” عبر شاشة قناة dmc واستطاعت الحلقة الأولى من العمل ان تجذب الجمهور.

مسلسل العودة

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

مواعيد عرض مسلسل العودة على شاشة "dmc"

يعرض مسلسل "العودة" لشريف سلامة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة Dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.