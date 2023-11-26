الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "العودة" قبل عرضها

العودة
العودة

تنطلق اليوم أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “العودة” لشريف سلامة والمقرر عرضه عبر شاشة قنوات dmc. 

قبل الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc

وينتظر الجمهور بشغف عرض العمل على الشاشة خاصة وأن البرومو الدعائي له حقق عدد مشاهدات مرتفعة فور طرحه. 

أحداث الحلقة الأولى مسلسل العودة

وتشهد الحلقة الأولى والمقرر عرضها مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc أحداث مشوقة حيث يعود شريف سلامة الي إحدى قري الصعيد للبحث عن شقيقه الذي اختفى في ظروف غامضة وتتطرق الحلقة الأولى من العمل لمحاولة شريف سلامة “آدم” للاعتذار حبيبته بسنت شوقي “كيان” التي تركها يوم فرحهم وفر هاربا. 

مسلسل العودة 

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

مواعيد عرض مسلسل العودة على شاشة "dmc"

يعرض مسلسل "العودة" لشريف سلامة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة Dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

أبطال مسلسل العودة 

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن. 

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