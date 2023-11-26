قبل الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل العودة للفنان شريف سلامة وذلك قبل عرض أولى حلقاته عبر dmc حيث طرحت البرمو الدعائي له من عدة أسابيع والذي لقي رواجا كبيرا خاضة وأنه يعرض في موسم الأوف سيزون وتدور أحداثه داخل المجتمع الصعيدي وصرعات بين العائلات من أجل المالي وأهم القضايا التي يعيش فيها سكان محافظات الصعيد.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc

تنطلق حلقات مسلسل الفنان شريف سلامة الجديد العودة اليوم 26 نوفمبر 2023 عبر شاشة مجموعة قنوات dmc الفضائية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث خصصت له القناة مواعيد عرض مميزة حتى يتمكن كافة المشاهدين من متابعة الأحداث حيث يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءا فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ومواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة قناة dmc drama الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا اليوم التالي ويعاد للمرة الثانية الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش إت.

مسلسل العودة لشريف سلامة

من خلال البرمو الدعائي والبوستر الذي يجمع بين أبطال العمل الفني تدور أحداث مسلسل العودة في المجتمع الصعيدي وبالتحديد في محافظة الأقصر حول شاب يدعى أدم يترك عروسه يوم فرحهم ويسافر إلى القاهرة مما يضطر شقيقه من الزواج منها بناء على رغبة والده ثم يعود أدم ويجد أن كل شيء تغيير حيث يموت والده ويمنعه من تشييع جنازته ودفنه ولا يجد شقيقه الذي اختفي في ظروف غامضة.

يناقش المسلسل الجدلية الأعظم في الحب من خلال العلاقة العاطفية التي تجمع بين أدم وكيان الذي لم يستطيع الزواج منها لرفض أهلها له حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الـ 30 حلقة من الإثارة والغموض من مصير يحيي شقيق أدم المجهول ودلائل قتله وأن سر اختفائه هو خريطة منجم الذهب القديمة.

يشترك في المسلسل تارا عماد وحمزة العليي ووليد فواز وعصام السقا وبسنت شوقي ومحمد على رزق وولاء الشريف ومحمد رضوان وصفاء الطوخي وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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