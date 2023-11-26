الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc

مسلسل العودة
مسلسل العودة

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل العودة للفنان شريف سلامة وذلك قبل عرض أولى حلقاته عبر dmc حيث طرحت البرمو الدعائي له من عدة أسابيع والذي لقي رواجا كبيرا خاضة وأنه يعرض في موسم الأوف سيزون وتدور أحداثه داخل المجتمع الصعيدي وصرعات بين العائلات من أجل المالي وأهم القضايا التي يعيش فيها سكان محافظات الصعيد.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc

تنطلق حلقات مسلسل الفنان شريف سلامة الجديد العودة اليوم 26 نوفمبر 2023 عبر شاشة مجموعة قنوات dmc الفضائية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث خصصت له القناة مواعيد عرض مميزة حتى يتمكن كافة المشاهدين من متابعة الأحداث حيث يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءا فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ومواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة قناة dmc drama الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا اليوم التالي ويعاد للمرة الثانية الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش إت.

اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل العودة على شبكة قنوات DMC

قبل عرضه.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc وواتش إت

مسلسل العودة لشريف سلامة 

من خلال البرمو الدعائي والبوستر الذي يجمع بين أبطال العمل الفني تدور أحداث مسلسل العودة في المجتمع الصعيدي وبالتحديد في محافظة الأقصر حول شاب يدعى أدم يترك عروسه يوم فرحهم ويسافر إلى القاهرة مما يضطر شقيقه من الزواج منها بناء على رغبة والده ثم يعود أدم ويجد أن كل شيء تغيير حيث يموت والده ويمنعه من تشييع جنازته ودفنه ولا يجد شقيقه الذي اختفي في ظروف غامضة.

يناقش المسلسل الجدلية الأعظم في الحب من خلال العلاقة العاطفية التي تجمع بين أدم وكيان الذي لم يستطيع الزواج منها لرفض أهلها له حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الـ 30 حلقة من الإثارة والغموض من مصير يحيي شقيق أدم المجهول ودلائل قتله وأن سر اختفائه هو خريطة منجم الذهب القديمة.

txt

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON ومنصة واتش إت

txt

قبل عرضه.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc وواتش إت

يشترك في المسلسل تارا عماد وحمزة العليي ووليد فواز وعصام السقا وبسنت شوقي ومحمد على رزق وولاء الشريف ومحمد رضوان وصفاء الطوخي وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا 

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أحداث مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

غدًا.. بدء عرض مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

مواعيد عرض مسلسل العودة عرض مسلسل العودة مسلسل العودة العودة الفنان شريف سلامة قناة dmc

مواد متعلقة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

موعد اجازة عيد الفطر 2024.. عبارات التهاني بالعيد

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

قبل عرضه.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc وواتش إت

موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON ومنصة واتش إت

تكلفة حج القرعة 1445 / 2024.. وأخر موعد للسداد في البنوك

دعاء وأذكار الصباح السبت 25-11-2023

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

"حُقنة مسكن" تقتل طالبة فى التبين.. فما قصتها؟

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية