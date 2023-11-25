السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc وواتش إت

مسلسل العودة
مسلسل العودة

يرغب الملايين من مشاهدي الدراما العربية في معرفة مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc وذلك قبل عرض أولى حلقاته حيث لقي البرمو الدعائي للمسلسل والذي تم طرحه خلال الأسابيع الماضية حيث تدور الإحداث في إطار اجتماعي صعيدي وذلك عقب نجاح مسلسل صوت وصورة الذي لقي ردود أفعال هائلة بين الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc

أطلقت مجموعة قنوات dmc التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرموا الدعائي لمسلسل العودة للفنان شريف سلامة خلال الأسابيع الماضية حيث يبدأ عرض أولى حلقات المسلسل غدا الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري وخصصت له القناة مجموعة مميزة من المواعيد ليتمكن قطاع عريض من الجمهور من متابعة أحداثها.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر dmc في تمام الساعة الثامنة مساءا والإعادة الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي فيما يعرض المسلسل عبر شاشة dmc drama  في تمام الساعة الحادية عشر مساءا والإعادة الأولى الساعة الخامسة عصر اليوم التالي والإعادة الثانية الساعة الرابعة والنصف مساءا وذلك بالإضافة إلى العرض عبر منصة watch it الرقمية.

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قصة مسلسل العودة 

تدور أحداث مسلسل العودة في 30 حلقة في إطار رومانسي تشويقي حول شخصية أدم الشاب الصعيدي والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة الذي يسافر من محافظة الأقصر إلى القاهرة بحثا عن شقيقه والذياختفي في ظروف غامضة المسلسل يناقش الجدلية الأعظم عن الحب حيث تجمع أدم علاقة غرامية ب كيان ولم يستطيع الزواج منها لعدم قبول أهلها.

تم تصوير أغلب أحداث المسلسل في محافظة الأقصر حيث طبيعة الحياة الصعيدة والحضارة العربية يعرض المسلسل ضمن منافسات موسم الأوف سيزون الذي انطلق في نهاية شهر سبتمبر مع عرض مسلسل 55 مشكلة حب ومسلسل صوت وصورة.

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مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

مسلسل العودة يضم عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي يأتي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنان وليد فواز والفنان عصام السقا والفنانة بسنت شوقي والفنان محمد على رزق والفنانة ولاء الشريف والفنان محمد رضوان والفنان صفاء الطوخي المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

 

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