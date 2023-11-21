الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صعيدي لأول مرة.. تفاصيل شخصية شريف سلامة في مسلسل "العودة"

مسلسل العودة
مسلسل العودة

ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد "العودة" عبر شاشات التلفزيون، والذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان شريف سلامة، ويبحث الجمهور عن تفاصيل شخصيته في المسلسل قبل عرضه، خاصًة أنه يجسد شخصية رجل صعيدي للمرة الأولى.

ويُجسد الفنان شريف سلامة، شخصية رجل صعيدي ضمن أحداث مسلسل "العودة"، وهو رجل  محامي من الصعيد، واسمه آدم، وهذه الشخصية هي بها الكثير من التفاصيل لأنها تجمع بين الرجل المعاصر والشرقي من اصول صعيدية في الوقت ذاته، وتتصاعد احداث المسلسل مع ظهور الكثير من الشخصيات ضمن الحبكة الدرامية.

مواعيد عرض مسلسل العودة 

وقررت الشركة المنتجة عرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

أبطال مسلسل العودة

الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

تبدأ شبكة قنوات dmc في عرض أولى حلقات مسلسل "العودة" للنجم شريف سلامة يوم السبت المقبل 26 نوفمبر الجاري وذلك عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة". 

ونشرت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، معلقة عليه “ انتظروا مسلسل العودة بدءًا من يوم 26 نوفمبر الساعة 8 مساءً على DMC.

ويعرض مسلسل العودة ضمن منافسات موسم "الأوف سيزون"، الذي انطلق نهاية شهر سبتمبر الماضي بعرض حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ومسلسل صوت وصورة وزينهم ويستقبل الموسم عددًا من الأعمال الدرامية الجديدة خلال الفترة المقبلة. 

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