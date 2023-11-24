الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على قناة CBC

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

أعلنت قناة CBC الفضائية، انطلاق العرض الأول والحصري للمسلسل التلفزيوني “حدث بالفعل” على شاشاتها بدءاً من السبت 2 ديسمبر المقبل.

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة ومقسم لـ 5 حكايات، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، مسلسل "حدث بالفعل" تأليف  فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.

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