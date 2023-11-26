اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل العودة على شبكة قنوات DMC

تنطلق اليوم الأحد، أولى حلقات العمل الدرامي الجديد "العودة" للنجم شريف سلامة، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وذلك عبر مجموعة قنوات DMC وDMC Drama، فى حين تم عرض أولى حلقاته مساء أمس السبت على منصة WATCH IT الرقمية.

انطلاق أولى حلقات مسلسل العودة على شبكة قنوات DMC

مسلسل العودة، يعد أحدث إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، والتى تعرض ضمن عدد كبير من مسلسلات الموسم الدرامي الشتوى.

وفى سياق متصل، يسعى المخرج أحمد حسن، للانتهاء من تصوير باقي أحداث المسلسل، فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور للمسلسل، بالتزامن مع عرضه، إذ لم يتبقى لهم سوى حوالى 40% من إجمالى أحداث العمل.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل العودة، نجاحا كبيرا خاصة أن الجمهور يتساءل بشكل كبير عن الأحداث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد طرح البرومو والبوسترات الرسمية للمسلسل والتى تحمل فى طايتها التشويق.

تفاصيل أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة، فى إطار صعيدى اجتماعي إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوي على جزء رومانسي إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

صناع وأبطال مسلسل العودة

ويشارك فى بطولة مسلسل العودة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، عزوز عادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.