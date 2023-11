مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON ومنصة واتش إت

تحظى مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية عقب عرض أولى الحلقات والتي لقيت رواجا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث الإثارة الأحداث المشوقة بين ثلاجات الموتي داخل المشرحة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON

تعرض مجموعة قنوات ON E مسلسل الفنان أحمد داود زينهم من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش إت watch it الرقمية والتي يفضلها الشباب حاليا لمتابعة أحداث المسلسلات والأفلام حيث توافق مواعيدهم طوال اليوم.

مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

قصة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود مأخوذة عن كتاب بعنوان (أصدقائي الموتي شكرا) للدكتور محمد جاب الله وهو طبيب شرعي قام بكتابة تجاربه الحقيقية في مصلحة الطب الشرعي بين ثلاجات حفظ الموتي بالمستشفيات وعالم الجثث حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي مشوق حيث يجسد أحمد داود شخصية زينهم زكريا الطبيب الشرعي الذي يتورط في جريمة قتل عقب اختفاء جثة من المشرحة ووقفه عن العمل.

فيما يستطيع الفنان كريم قاسم والذي يجسد دور جيمي جميل دور دكتور شرعي مبتدئي يتم تعيينه مدير للمشرحة بدلا من الدكتور زينهم ويبدأ رحلته بين ثلاجات الموتي بكتابة تقرير طب شرعي لعظام جثة طفلة مقتولة تم العثور عليها في أرض زراعية.

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج أروما للإنتاج الفني وإخراج يحيي إسماعيل بطولة الفنان أحمد داود والفنان كريم قاسم والفنانة تارا عماد والفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة يارا جبران والفنان أحمد الرافعي والفنانة سلوى محمد على والفنان عماد رشاد والفنان محمد أبو داود.

