الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هتوحشوني".. عمرو وهبة يوجه رسالة لصناع مسلسل "صوت وصورة"

عمرو وهبة
عمرو وهبة

وجه الفنان عمرو وهبة الشكر لجمهوره بعد الإشادات التي تلقها عن دوره في مسلسل “صوت وصورة" بعد انتهاء حلقات عرضه.

وكما وجه عمرو وهبة رسالة إلى صناع مسلسل “صوت وصورة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” ونشر عدد من الصور التي تجمعه بأبطال وصناع المسلسل وعلق عليها: “الحمدلله.. شكراً لكل من كلمنى أو بعتلى رسالة أو كتب كومنت حلو واسف انى مش بعرف ارد على واحد واحد”.

وأضاف قائلا: “هتوحشونى كلكم.. كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللى جاى”.

شارك في بطولة مسلسل “صوت وصورة” نخبة من الفنانين بجانب الفنانة حنان مطاوع وهم: صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين.

“صوت وصورة” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

ويشهد العمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي، وذلك حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

قصة مسلسل “صوت وصورة "

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

عمرو وهبة الفنان عمرو وهبة صوت وصورة مسلسل “صوت وصورة انستجرام

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