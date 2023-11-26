سيطرنا على الكثير من الأمراض.. مستشار الرئيس للصحة: تحسن متوسط عمر المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مسشار الرئيس للصحة، إن متوسط عمر المواطنين تحسن، حيث أصبح الآن المتوسط 70 عامًا فأكثر، وذلك بعد السيطرة على الكثير من الأمراض منها البلهارسيا وفيروس سي وشلل الأطفال والدرن والحصبة الألماني وغيرها.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يحقق علاجًا غير مسبوق يقضي على المرض، فضلا عن السيطرة على فيروس كورونا، التي سيطر عليها الرئيس السيسي ودعم المنظومة ماليًا قبل ظهور فيروس كورونا بمصر، من توفير منظومة اللقاحات والدعم الكامل للجيش الأبيض.

وتابع أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة المتزايدة ومع الوضع الاقتصادي، بجانب التقدم الطبي، استطاعت مصر السيطرة على الأمراض وتقديم التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كل فئات المجتمع.