الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيطرنا على الكثير من الأمراض.. مستشار الرئيس للصحة: تحسن متوسط عمر المواطنين

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مسشار الرئيس للصحة، إن متوسط عمر المواطنين تحسن، حيث أصبح الآن المتوسط 70 عامًا فأكثر، وذلك بعد السيطرة على الكثير من الأمراض منها البلهارسيا وفيروس سي وشلل الأطفال والدرن والحصبة الألماني وغيرها.

 

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يحقق علاجًا غير مسبوق يقضي على المرض، فضلا عن السيطرة على فيروس كورونا، التي سيطر عليها الرئيس السيسي ودعم المنظومة ماليًا قبل ظهور فيروس كورونا بمصر، من توفير منظومة اللقاحات والدعم الكامل للجيش الأبيض.

 

وتابع أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة المتزايدة ومع الوضع الاقتصادي، بجانب التقدم الطبي، استطاعت مصر السيطرة على الأمراض وتقديم التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كل فئات المجتمع.

مسشار الرئيس للصحة الإنسان المصري البلهارسيا الدرن متوسط عمر الإنسان المصري

مواد متعلقة

السفير هشام بدر يكشف معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية

عضو التحالف الوطنى: مصر ساهمت بأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

الهلال الأحمر بشمال سيناء: نستعد لإدخال 200 شاحنة مساعدات يوميًا لغزة

نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين فى غزة.. وملتزمون بالإفراج عن الجميع

"الدولى للصحفيين": نبحث تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء بزعم ظهور أدلة تثبت أنه مقر حماس الرئيسى

حزب الله اللبنانى: استهدفنا موقع رويسات العلم الإسرائيلى فى مزارع شبعا المحتلة

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية