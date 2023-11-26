السفير هشام بدر يكشف معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية

كشف السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية لـ المشروعات الخضراء الذكية، عن معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية التي ستشارك بها مصر في cop 28، قائلا إن هناك 23 شرطًا يجب الالتزام بها لكي يكون المشروع أخضر وذكيًا، أبرزها اعتماد المشروع على الطاقة المتجددة، كالطاقة كالشمسية والرياح، فضلا عن كونه يقلل من الانبعاثات الحرارية إلى جانب قدرته على إعادة استخدام المخلفات مجددا.

الملكية الفكرية للمشروعات



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن المشروع الذكي هو الذي يعتمد على التكنولوجيا كونها تمثل المستقبل، مشيرا إلى أنه تتم مساعدة أصحاب المشروعات الخضراء من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية لضمان نجاح المشروع واستمراره، فضلا عن دعمهم ومساعدته على الحفاظ على الملكية الفكرية للمشروعات.

وتابع أن نجاح أي عمل يكمن في وجود شراكات استراتيجية، مضيفا: يحق لأي مواطن في كل محافظات مصر بتقديم فكرة أو مشروع أو مقترح يعتمد على الحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وهذا يزيد من رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الأجيال فضلا عن زيادة الدخل الخاص بالمواطن، والمشروعات لها عائد اقتصادي.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم مشروعاتهم أو أفكارهم أو مقترحاتهم الذكية الخضراء من خلال الإنترنت في منزله، ومن ثم تقوم اللجان المشكلة على مستوى المحافظات بتقييم هذه المشروعات.