الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة: مبادرة المشروعات الخضراء شجعت الشباب على الابتكار

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المشروعات التى تم تقديمها بالنسخة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل مشروعات هامة الدولة فى أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنها مشروعات خضراء صديقة للبيئة وذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

وقال اللواء أحمد راشد، إن أهم ما يميز تلك المبادرة التى تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها تشجع الشباب على الابتكار وهذا ما تحتاجه الدولة الفترة الحالية وسنسعى إلى بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها.

وأضاف راشد أن الـ١٨ مشروعا الفائز العام الماضى دخلوا بالفعل حيز التنفيذ ووجدوا داعمين لهم سواء على المستوى الدولى أو المحلى وأيضا المشروعات الفائزة فى النسخة الثانية سيكون لها رعاة وداعمين فكلها مشروعات قابلة للتنفيذ وسيتم الإستعانة بها فى المشروعات القومية وجهود التنمية الهادفة لتطوير وتحسين بيئة ومعيشة المواطنين.

تأهيل 14 مشروعًا ممن توافرت بها الاشتراطات

وأشار المحافظ إلى أن النسخة الثانية للمبادرة شهدت بعض التعديلات عن النسخة الأولى، حيث حرصنا على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات المقدمة واختيار الأفضل من بينها وتم عقد اللقاءات مع المتقدمين من مختلف أجهزة ومديريات ومواطنى المحافظة عن طريق اللجنة المشكلة والتى تمكنت من تأهيل عدد 14 مشروعًا ممن توافرت بها الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمبادرة.

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وكانت محافظة الجيزة قد نظمت أول أمس مؤتمرا تم خلاله الاعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية) بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة.

محافظ الجيزة النسخة الثانية للمبادرة الوطنية الوطنية للمشروعات الخضراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية

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