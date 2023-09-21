محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض "أهلًا مدارس" بالعمرانية وإمبابة والبدرشين

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 3 معارض "أهلًا مدارس" بأحياء العمرانية، وإمبابة، ومركز البدرشين؛ لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار دورها المهم لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم افتتاح معرض "أهلًا مدارس" في منطقة فيصل قبل أيام، على مساحة 2000م، وجارٍ التوسع فى إنشاء المعارض لتغطية كل قطاعات المحافظة.

المعارض تضم كل احتياجات الطلاب

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم كل احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية، وملابس، وشنط، وأحذية، بالإضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30% إلى 50% على كل المعروضات.

شملت افتتاحات محافظ الجيزة عدد 3 معارض بنهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية، وبشارع المطار بحي إمبابة، وبشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين كل الجهات المعنية لإقامة هذه المعارض بأحياء ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

تشديد الرقابة على العارضين

ووجّه راشد، خلال تفقده معارض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تمويني لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

ورافق المحافظ، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير العام المساعد وأسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية وإمبابة ورئيس مركز ومدينة البدرشين ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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