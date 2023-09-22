الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع حملات منع الإشغالات في هضبة الأهرام وجنوب المحافظة

ضبط مخالفات متعددة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلاً من الجراج بالعقار رقم ٤٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال. 

جولات من محافظة الجيزة لمتابعة المخالفات البنائية 

كما شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ ب قطاع هضبة الأهرام وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة و أحمد ماهر و سعد زغلول و الصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والأهرام من ميدان الجيزة والبحر الاعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع.

وأسفرت عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام  على مدار اليوم.

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة أعمالها الخاصة بمواجهة المخالفات بالمراقبة المستمرة حسب تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخاصة بالتعامل الفوري من المخالفات بالمحافظة.

ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
ضبط مخالفات متعددة بمحافظة الجيزة
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