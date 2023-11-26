فتح باب التقديم لإنهاء إجراءات التعاقد على 12494 فدان بالحزام الأخضر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، فتح باب التقدم للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر البالغ مساحتها 12494 فدان.

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تفاصيل تعاقد على أراضي الجزم الاخضر بمدينة 6 أكتوبر

وفي السياق، أهاب المهندس عادل النجار المتقدمين للطلبات للحصول على قطع أراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأن آخر موعد لأنهاء إجراءات التعاقد 31 مارس 2024، لافتًا أن عدم استكمال الإجراءات خلال تلك الفترة عدولا عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تدخل تلك القطه ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تمنح مهلة للذين لم يتكمنوا من التقدم بالإعلان السابق وعلي يتقدم صاحب الشأن بطلب بمقر الجهاز المدينة النمو المعد مرفق بة المستندات الدولة على التخصيص أرض له من الشركة داخل هذه المساحة

المجتمعات العمرانية:تعلن عن فتح باب التقديم لانهاء إجراءات التعاقد 12494 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

وتجدر الإشارة إلى أهمية إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وقت تقديم الطلب على أن يثبت بالطلب العنوان الذي يتم المراسلة علية وأرقام التليفونات المتاحة للتعاقد لنظام السداد العيني فقط، وذلك للذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام 4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه فى حالة حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددوة تعتبر هذة الحالات ملغاه ويتم التعامل مع تلك قطع الاراضي ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا الالتزام بأن موعد بداية التنفيذ الفعلي لكافة الأراضي الكائنة بالمنطقة المشار إليها بعالية 31 مارس 2024 المقبل