الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

جولة تفقدية لمسؤولي المرافق مشروعات غرب المطار بـ6 أكتوبر (صور)

جولة تفقدية لمتابعة
جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بـ 6 أكتوبر الجديدة

قام أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برفقة مسؤولي المرافق في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بـ 6 أكتوبر الجديدة  بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستسة.

كان في استقبال الوفد محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ومسؤولي جهاز المدينة والجهات المشرفة على المشروعات.

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واستهل الجولة التفقدية محمد عبدالمقصود بشرح وافٍ للمشروعات الجارية بالمدينة وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المناطق الصناعية او اللوجيستية او بالأنشطة العمرانية المختلفة.

ثم تم عمل زيارات ميدانية لمواقع مشروع محطة كهرباء اكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومشروعات الطرق والمرافق الجارية يمنظقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي.
متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية..
أوضح محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات اسفل خط السكة الحديد ليربط الأحياء الخمسة بمنطقة ربوة اكتوبر، بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجار تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بنسب تنفيذ تجاوزت ال٧٥٪؜.

كما استعرض البدء في مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تنفيذ مرافق المنطقة اللوجيستية، إضافة لقرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة اجمالية تخطيت الـ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشاد أشرف فتحي بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالاضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة لنهو الأعمال ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.حيث ياتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تنفيذا لتعليمات د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جولة تفقدية منطقة غرب المطار المنطقة الصناعية واللوجيستسة زيارات ميدانية مشروع محطة كهرباء اكتوبر الجديدة تنفيذ نفق السيارات منطقة ربوة اكتوبر

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