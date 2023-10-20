كواليس اجتماع جهات الإسناد لتذليل العقبات أمام المشروعات القومية بأكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة أنه يتم المتابعة الدورية والميدانية لجميع المشروعات القومية بالمدينة مع التشديد على الالتزام بجميع البرامج الزمنية للمشروعات مع الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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وقد كلف المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، نواب رئيس الجهاز والمهندسين التنفيذيين بمتابعة مشروعات الإسكان القومية التابعة لمبادرة الرئاسية وفقا للخطة الزمينة المتابعة لمشروعات الإسكان ليتم تسليم الوحدات فى مواعيدها المقررة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، رفقة مسئولي الإسكان بالجهاز وجهات الإشراف، عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقتي أ- ب بغرب المطار، مع المرور الميداني للوقوف على العقبات ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة. وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير الإسكان لذليل العقبات التي تواجه جهات الإسناد المقررة تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود أن منطقة غرب المطار تعد في قلب المدينة الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، وجاري تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من ١٣ ألف وحدة سكنية وجاري تسليم تلك الوحدات للسكان، وتتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.

وأضاف المهندس محمود مراد، أن المشروعات الخدمية تتخطى تنفيذ 60 مبني خدمي والتي تتمثل في تنفيذ وقد بلغ المشروعات الخدمية بالمدينة نحو 10 وحدات صحية و 14 مدرسة و14 سوقا تجاريا و10 حضانات و9 مساجد وسجل مدني ومركز شرطة لتوفير الاحتياجات ولتلبية المواطنين.