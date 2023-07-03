"جهاز أكتوبر الجديدة" يعلن تفاصيل خطته الاستثمارية لعام 2023-2024

قال المهندس أحمد ثابت نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلد، وإصدر قرار بإنشاء 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا يطلق عليها "مدن الجيل الرابع" في شتى أنحاء الجمهورية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل العدد إلى "٤٠ مدينة جديدة"، بإجمالي استثمارات بلغت ٦٩٠ مليار جنيه.

وأوضح أنه من بين تلك المدن مدينة 6 أكتوبر الجديدة التي تقع ما بين الكيلو ٤٧ وحتى الكيلو٧٢ من طريق الواحات، وأقيمت بقرار جمهوري عام ٢٠١٧، وتعد من أهم وأكبر مدن "الجيل الرابع" وتبلغ مساحتها حوالي ٨٩ ألف فدان، وبعد التوسعات وصلت إلى ١٠٥ آلاف فدان من المساحة الإجمالية للمدن الجديدة البالغة ٥٨٠ ألف فدان، وعدد السكان المستهدف نحو ٣٠ مليون نسمة.

وأعلن المهندس أحمد ثابت، فى تصريح خاصة لـ" الدستور "، أن استثمارات خطة جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تبلغ حوالي ٢.٧ مليار جنيه، وتخطت نسبة التنفيذ حوالي ١١٥%، في حين يعتزم الجهاز في خطته الحالية لعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ضخ استثمارات تقدر بقيمة 4 مليارات جنيه.

مشروعات سكنية بأكتوبر الجديدة

وأفاد بأن مشروع بادية أكتوبر الجديدة بمساحة 3000 فدان مرحلة أولى مشروع شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع بالم هيلز، والإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان، ومشروع سكن مصر بإجمالى عدد 171 عمارة، وأراضى الإسكان المميز شمال الواحة بمساحة 1000 فدان بإجمالي عدد 3272 قطعة، منها 298 قطعة شاغرة.

وكذلك مشروع الإسكان القومي بمساحة 350 فدان دجلة بالمز، بمنطقة ربوة السادس من أكتوبر الجديدة بجوارابني بيتك 6، وتضم أراضي سكنية وخدمية وعمارات إسكان اجتماعى بإجمالي 212 عمارة، وأاراضي مميزة غرب السكة الحديد بإجمالي عدد 1232 قطعة مميزة.

أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

أعلن أنه تم طرح عدد من قطع الأراضي السكنية، ضمن أراضي الإسكان المميز بالمدينة من خلال برنامج هيئة المجتمعات العمرانية لطرح الأراضي السكنية لتحقيق رغبات المواطنين في تملك قطع أراضي سكنية في المدينة.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار جنوب طريق الواحات، والتي بدأ تسلمها في ٢١ مايو الماضي، بتسليم المجاورة الخامسة والتي تضم عدد ٣٥٨ قطعة أراضي من رقم ١ إلى رقم ٣٥٨، يليها تسليم قطع أراضي المجاورة السادسة من رقم ١ إلى رقم ١٠٠، يليها تسليم قطع أراضي المجاورة السابعة من رقم ١ إلى رقم ٤٨٠.

وأشار المهندس أيمن راشد، نائب رئيس الجهاز للمرافق، إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق قطع الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها للمواطنين المخصص لهم تلك الأراضي، كما تم توفير الطرق اللازمة والمؤدية لقطع الأرضي.