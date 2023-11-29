مهاجم بلجيكى على طاولة كولر فى الأهلى للتعاقد معه خلال الشتاء

دخل البلجيكي شارلي موسوندا جناح فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي الحالي دائرة اهتمامات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تمهيداً لضمه في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللاعب تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية ليكون بديلاً سواء للمالي أليو ديانج أو أنتوني موديست مهاجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط عرضت اللاعب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال ساعات لحسم موقفه من التعاقد معه، خاصة بعد الإصابة التي لحقت بالفرنسي أنتوني موديست.

الجدير بالذكر أن البلجيكي شارلي موسوندا سبق له اللعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الإسكتلندي، حيث تبلغ قيمة اللاعب التسويقية نصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

صرف رواتب اللاعبين قبل رحلة تنزانيا

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة صرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لشهر نوفمبر اليوم الأربعاء، حسبما أخطر به خالد بيبو مدير الكرة اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي حرصت على تحويل رواتب شهر نوفمبر لجميع اللاعبين قبل نهاية الشهر من أجل التركيز في المباريات المقبلة وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، وأيضا التزاما بالعقود المبرمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يتم خصم قيمة عقوبة الخروج من دوري السوبر الإفريقي من رواتبهم، وفقا لما قررته إدارة الكرة عقب الهزيمة من صن داونز في الدور نصف النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، فارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.