الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم بلجيكى على طاولة كولر فى الأهلى للتعاقد معه خلال الشتاء

كولر
كولر

دخل البلجيكي شارلي موسوندا جناح فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي الحالي دائرة اهتمامات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تمهيداً لضمه في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللاعب تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية ليكون بديلاً سواء للمالي أليو ديانج أو أنتوني موديست مهاجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط عرضت اللاعب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال ساعات لحسم موقفه من التعاقد معه، خاصة بعد الإصابة التي لحقت بالفرنسي أنتوني موديست.

الجدير بالذكر أن البلجيكي شارلي موسوندا سبق له اللعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الإسكتلندي، حيث تبلغ قيمة اللاعب التسويقية نصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

صرف رواتب اللاعبين قبل رحلة تنزانيا

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة صرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لشهر نوفمبر اليوم الأربعاء، حسبما أخطر به خالد بيبو مدير الكرة اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي حرصت على تحويل رواتب شهر نوفمبر لجميع اللاعبين قبل نهاية الشهر من أجل التركيز في المباريات المقبلة وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، وأيضا التزاما بالعقود المبرمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يتم خصم قيمة عقوبة الخروج من دوري السوبر الإفريقي من رواتبهم، وفقا لما قررته إدارة الكرة عقب الهزيمة من صن داونز في الدور نصف النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري. 

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، فارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

كولر الاهلى أنتوني موديست أليوديانج شارلي موسوندا

مواد متعلقة

مطالب كولر من إدارة الكرة بالأهلى خلال الانتقالات الشتوية

الخطيب يجتمع مع كولر لحسم ملف الصفقات

بالأسماء.. قائمة كولر للراحلين عن الأهلى فى يناير

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

بعد موجة التغيرات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس