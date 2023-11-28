الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي عبر موقع النيابة العامة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يرغب أصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها في معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي من خلال موقع نيابات المرور للتصالح عليها واستخراج شهادة المخالفات لسيارتهم وفقا لقانون المرور الجديد دون إهدار للوقت أو الجهد في إطار التوسع من الخدمات الرقمية للمواطنين وتخفيف الضغط على الموظفين.


كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي

يستطيع حاليا أصحاب السيارات معرفة وسداد مخالفات المرور من خلال معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور للتصالح عليها واستخراج شهادة بشكل إلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة 1: الدخول عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: الضغط على أيقونة الاستعلام.

الخطوة 3:  إدخال بيانات السيارة (الموديل، اللون).

الخطوة 4: تسجيل رقم اللوحة المعدنية (أرقام وحروف).

الخطوة 5: الضغط على كلمة استعلام.

ظهور 6: ظهور إجمالي المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات.

 

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رابط موقع النيابة العامة.. خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية برقم اللوحة

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لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

 

خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية للسيارات

في إطار تسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها (ملاكي، نقل، نقل ثقيل، أجرة) واستخراج شهادة سداد المخالفات المرورية عقب الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

التوجه إلى أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري التابع لمحل سكن صاحب السيارة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، رخصة القيادة، رخصة السيارة) إلى الموظف المختص.

سداد قيمة المخالفات المرورية والتي سبق وتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الالكتروني.

وفي حالة عدم وجود مخالفات سابقة سيتم دفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط.

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الفَعَّال|لينك موقع مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا للسيارات

 

خدمات المرور التي تقدم بشكل إلكتروني

هناك العديد من الخدمات المرورية والتي تقدم لأصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها ( ملاكي، النقل، النقل الثقيل، الأجرة) من خلال موقع النيابة العامة والتي تتلخص فيما يلي:-

الاستعلام عن قيمة التصالح على مخالفات المرور من كافة محافظات الجمهورية.

السداد الفوري المخالفات المرورية من خلال الوسائل المعتمدة للدفع.

تقدم تظلم على قيمة المخالفات المرورية المقررة.

متابعة طلب التظلم على المخالفات المرورية بشكل إلكتروني.

 

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