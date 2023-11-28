يرغب أصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها في معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي من خلال موقع نيابات المرور للتصالح عليها واستخراج شهادة المخالفات لسيارتهم وفقا لقانون المرور الجديد دون إهدار للوقت أو الجهد في إطار التوسع من الخدمات الرقمية للمواطنين وتخفيف الضغط على الموظفين.



كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي

يستطيع حاليا أصحاب السيارات معرفة وسداد مخالفات المرور من خلال معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل رقمي عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور للتصالح عليها واستخراج شهادة بشكل إلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة 1: الدخول عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: الضغط على أيقونة الاستعلام.

الخطوة 3: إدخال بيانات السيارة (الموديل، اللون).

الخطوة 4: تسجيل رقم اللوحة المعدنية (أرقام وحروف).

الخطوة 5: الضغط على كلمة استعلام.

ظهور 6: ظهور إجمالي المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات.

خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية للسيارات

في إطار تسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها (ملاكي، نقل، نقل ثقيل، أجرة) واستخراج شهادة سداد المخالفات المرورية عقب الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

التوجه إلى أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري التابع لمحل سكن صاحب السيارة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، رخصة القيادة، رخصة السيارة) إلى الموظف المختص.

سداد قيمة المخالفات المرورية والتي سبق وتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الالكتروني.

وفي حالة عدم وجود مخالفات سابقة سيتم دفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط.

خدمات المرور التي تقدم بشكل إلكتروني

هناك العديد من الخدمات المرورية والتي تقدم لأصحاب السيارات والمركبات بجميع أنواعها ( ملاكي، النقل، النقل الثقيل، الأجرة) من خلال موقع النيابة العامة والتي تتلخص فيما يلي:-

الاستعلام عن قيمة التصالح على مخالفات المرور من كافة محافظات الجمهورية.

السداد الفوري المخالفات المرورية من خلال الوسائل المعتمدة للدفع.

تقدم تظلم على قيمة المخالفات المرورية المقررة.

متابعة طلب التظلم على المخالفات المرورية بشكل إلكتروني.

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