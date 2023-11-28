الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

لينك الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023.. تتزايد معدلات البحث عن مخالفات المرور على محرك البحث العالمي جوجل؛ للتعرف على قيمة المخالفات الإجمالية.

ويلجأ العديد من السائقين وقائدي السيارات لموقع النيابة العامة للاستفادة من خدماته المرورية المجانية التي توفر لهم مجهودهم ووقتهم بدلًا من الذهاب للمصلحة الحكومية وتكبد عناء الانتظار.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 

ويمكن لأي مواطن أو صاحب سيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الإلكتروني من خلال:-

-الدخول على جوجل ثم البحث عن موقع النيابة العامة من هنا.

-اختر الاستعلامات

-اضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.
-اكتب الرقم القومي واضغط بحث

- ستظهر صفحة معلومات عن مخالفات المرور بها نوع وتاريخ وإجمالي المخالفة.

بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها المخالفة، وقيمتها.

كما هناك خدمة إضافية قدمها موقع النيابة العامة وهي انه يمكنك الاستعلام عن المخالفة المرورية عقب كتابة الرقم القومي ويرسل لك الموقع رسالة نصية بإجمالي المخالفات وذلك من خلال أن ترسل رسالة استعلام على الرقم 7070 تحتوي على الرقم القومي الخاص بك مع إمكانية أن تحصل على شهادة المخالفات دليفري من نفس الموقع.

الفَعَّال|لينك موقع مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا للسيارات

رابط موقع النيابة العامة.. خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية برقم اللوحة


خدمات مرورية أون لاين

هنا يمكن لقائدي السيارات معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية من خلال رابط موقع النيابة العامة، وذلك لرفع عنهم عناء الذهاب لإدارة المرور التابعة للقسم أو الدائرة التي تسكن فيه على مستوى الجمهورية.

ويوجد العديد من الخدمات المرورية التي أتاحها موقع النيابة العامة أبرزها:- 

-الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية.
-التصالح الفوري على مخالفات المرور.
-دفع المخالفات المرورية.
-تقديم تظلمات على المبلغ المراد دفعه للتصالح على المخالفات المرورية.
-خدمات متابعة الطلب على المخالفات المرورية.

الاستعلام المخالفات المرورية 2023 محرك البحث العالمي جوجل قائدي السيارات مصلحة الحكومية

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