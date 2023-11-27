رابط موقع النيابة العامة.. خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية برقم اللوحة

رابط موقع النيابة العامة من أكثر الكلمات البحثية وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومحرك البحث جوجل، وذلك لمعرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية بشكل رقمي واستخراج شهادة انهاء المخالفات من أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للبريد المصري بكافة محافظات الجمهورية.

رابط موقع النيابة العامة

يمكن للملايين من مالكي السيارات (النقل، الملاكي، النقل الثقيل، الأجرة) معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية من خلال رابط موقع النيابة العامة (من هنا) والتي تم تدشينها لمساعدتهم ورفع الأعباء عنهم دون الحالة إلى الذهاب إلى إدارات المرور في مختلف محافظات الجمهورية والتعامل مع الموظفين والوقوف في طوابير تهدر الكثير من الوقت والجهد خلال اليوم.

يدخل صاحب السيارة سواء كانت (النقل، الملاكي، النقل الثقيل، الأجرة) كافة المعلومات المطلوبة عنه وعن السيارة من الموديل ولون ورقم اللوحة المعدنية أرقام وحروف وبيانات إدارة المرور التي تم التعامل معها مسبقا والضغط على كلمة استعلام ثم ظهور كافة البيانات المراد معرفتها.

كيفية تقديم طلب تظلم على المخالفات المرورية

يستطيع المستعلم عن قيمة المخالفات المرورية تقديم تظلم على المبلغ المراد دفعه للتصالح في مخالفات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات اللازمة:-

الدخول عبر موقع المرور من خلال ذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تقديم التظلمات.

تسجيل بيانات السيارة المراد التظلم على مبلغ التصالح عليها.

إدخال رقم اللوحة المعدنية (أرقام، وحروف).

تحديد المبلغ المقدر للتصالح على المخالفات المرورية.

اختيار وسيلة دفع قيمة التظلم المراد تقديمه وقدره 100 جنيه.

الضغط على كلمة تقديم التظلم.

ويتم إعلان نتيجة التظلم في غضون 48 ساعة من تقديم طلب التظلم حيث يتم اخطار صاحب السيارة بقيمة المبلغ المراد سداده.

خدمات المرور التي تقدم بشكل إلكتروني

هناك عدة خدمات للمرور تقدم من خلال الموقع الإلكتروني ولعل أبرزها ما يلي:-

الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية.

التصالح الفوري على المخالفات المرورية.

دفع المخالفات المرورية.

تقديم تظلمات على المبلغ المراد دفعه للتصالح على المخالفات المرورية.

خدمات متابعة الطلب على المخالفات المرورية.

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