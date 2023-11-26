قرارات المرور الجديدة 2023 وقيمة المخالفات المرورية المختلفة

مع إصدار قانون المرور الجديد 2023 يبحث مالكو السيارات عن قرارات المرور الجديدة 2023؛ تجنبا من الوقوع في مخالفات مرورية تفرض عليهم دفع غرامة مالية أو سحب الرخصة وتصل أحيانا إلى الحبس.

وحرص قانون المرور الجديد 2023 على وضع قانون ليضاعف من عقوبة تكرار المخالفة لمدة 6 أشهر متواصلة، الأمر الذي جعل السائقين يهتمون بتنفيذ التعليمات المرورية تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.

قرارات المرور الجديد 2023

وتعد مخالفات اللوحات المعدنية من أبرز المخالفات التي يتجنب مالكو السيارات افتعالها، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن مخالفات اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد 2023، والتي جاءت كالتالي:

- مخالفة تغيير لون اللوحة المعدنية: تصل الغرامة الخاصة بها لقيمة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

- مخالفة تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة الخاصة بها إلى 1500 جنيها، كما يتم إيقاف صاحب السيارة 6 أشهر.

- مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

- مخالفة استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: يتم فرض غرامة تتراوح قيمتها بين بين 300 و1500 جنيه.

قيمة مخالفات المرور 2023

تختلف قيمة مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة ودرجة الخطورة، وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المقررة لها في مصر لعام 2023:

السير دون رخصة قيادة: 1000 - 3000 جنيه

القيادة تحت تأثير المخدرات: 5000 - 10000 جنيه

تجاوز السرعة المقررة: 100 - 3000 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور: 200 - 500 جنيه

كسر إشارة الضوء: 100 - 2000 جنيه

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة: 100 - 500 جنيه

المشي ببطء شديد على الجس: 100 - 500 جنيه

التوقف المتعمد على الكوبري: 100 - 500 جنيه

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة: 100 - 500 جنيه

الوقوف في المحظور: 100 - 500 جنيه

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع نيابة المرور، كما يمكن دفع قيمة المخالفات عبر الموقع الإلكتروني أو في مكاتب البريد.

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وفيما يلي بعض النصائح لتجنب المخالفات المرورية:

احرص على الحصول على رخصة قيادة سارية.

لا تقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

لا تتجاوز السرعة المقررة.

اتبع تعليمات رجال المرور.

استخدم إشارات الضوء في الوقت المناسب.

اتبع المسار المحدد للسيارة.

لا تمشي ببطء شديد على جسور المشاة.

لا تتوقف متعمدًا على الكوبري.

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

لا تقف في الأماكن المحظورة.