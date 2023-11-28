آخر أخبار قطاع غزة اليوم الثلاثاء.. انتهاكات للهدنة وتحذيرات أممية

شهدت الساحة السياسية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الكثير من الأحداث، بينما تدخل الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل يومها الخامس.. وإليكم آخر أخبار قطاع غزة.

آخر أخبار قطاع غزة اليوم الثلاثاء

اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسرائيل بارتكاب "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" في شمال قطاع غزة، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بوقف إطلاق النار ما دام العدو ملتزما به.

وتقول إسرائيل إن عددًا من جنودها أصيبوا بجروح طفيفة في غزة بعد "تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في موقعين مختلفين". وأضافت: “في أحد المواقع، أطلق عناصر حماس النار أيضًا على القوات التي ردت بإطلاق النار”.

وبالرغم من تمديد الهدنة الأولية التي استمرت أربعة أيام لمدة يومين، ولكن وردت أنباء عن إطلاق بعض نيران الدبابات الإسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة في الصباح، بحسب الجارديان.

كما ورد أن قذيفة إسرائيلية سقطت داخل لبنان، ورغم أن لبنان وحزب الله ليسا طرفين رسميين في وقف إطلاق النار، إلا أنه كان هناك هدوء في الصراع هناك بمجرد تراجع القتال في غزة.

استمرار تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل

أُطلق سراح 11 رهينة إسرائيليا آخرين من قطاع غزة فجر الاثنين مقابل إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأطلقت حماس سراح الرهائن، وهم تسعة أطفال وامرأتين، في وقت متأخر من يوم الاثنين. وجميعهم من كيبوتس نير عوز.

وبعد ذلك بوقت قصير، أكدت سلطة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 33 معتقلًا فلسطينيًا آخرين – 30 طفلًا وثلاث نساء. وكان هذا آخر تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأولي. وتم حتى الآن إطلاق سراح 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع ان تطلق إسرائيل سراح 10 رهائن آخرين في وقت لاحق اليوم، مع إطلاق سراح 30 معتقلا من السجون الإسرائيلية في المقابل.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول الوضع في غزة

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن هناك خطر أن يموت عدد أكبر من الأشخاص بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة إذا لم يتم وضع النظام الصحي في القطاع على قدميه بسرعة.

وأكدت مارجريت هاريس من منظمة الصحة العالمية: "في نهاية المطاف، سنرى عددًا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي".