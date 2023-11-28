الصحة العالمية تكشف أعداد مرضى الأمراض المزمنة فى غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن نحو 350 ألف شخص في غزة يعانون الأمراض المزمنة، ونحو 52 ألفًا لديهم مرض السكري ويحتاجون إلى أنسولين.

وضع المرضى في غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن 225 ألفًا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفًا يعانون أمراض الربو والقلب.

وكشف المدير الإقليمي للصحة العالمية أن عددًا كبيرًا من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

وأكد أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية تخطت طاقتها الاستيعابية.