برلمانى: جهود القيادة السياسية وراء نجاح اتفاق تمديد الهدنة بقطاع غزة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قوة مصر وقيادتها السياسية، نجحت في إقرار الهدنة الإنسانية في غزة، وفي الضغط، كذلك لتمديدها مع حاجة الفلسطينيين الماسة لاستمرارها ووقف الحرب.

رفض مصر لمخطط التهجير

وقال أبوعايشة في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن جهود القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كما أن قوة الموقف المصري، الثابت والراسخ في رفض مخطط التهجير بشكل علنى أو في الغرف المغلقة مدعوما بموقف شعبي مؤيد، كان له أثر واضح في وقف الحرب.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقوة الموقف المصري الرافض لمخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير الأزمة إلى دول الجوار.

تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وأضاف "أبوعايشة"، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة نجحت في تمديدها، كما نجحت كذلك في ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكنهم ومنع تهجيرهم قسريًا.

مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين بأكثر من 80% من المساعدات

وشدد على أن الدور المصري في القضية الفلسطينية دور ريادي ولا يمكن لأحد أن ينكره، مشيرا إلي أن مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين بأكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة إيمانا بقضية فلسطين ونصرة شعبها.

واختتم النائب عبده أبوعائشة، أنه يترقب نجاحا مصريا أكبر في وقف الحرب، ووقف إطلاق النار نهائيا خلال الفترة القادمة والعودة للحل السياسي مرة ثانية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، لافتا إلي أن الدولة المصرية ومنذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، وهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.