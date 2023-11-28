الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس الشيوخ يدعو المصريين فى الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

دعا المستشار بهاء ابوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج، إلى الاحتشاد والمشاركه الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في الخارج بعد أيام، والمحدد لها 1، و2، و3 ديسمبر المقبل، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنه للمصريين بكل دول العالم.

المصريون في الخارج سفراء الوطن

وأكد أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن، قدموا الكثير لبلدهم، والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

حق الانتخاب

وأضاف أبوشقة أن حق الانتخاب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري، وأحاطه بعدد من الضمانات وأن المشاركة تأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.

وتابع أبوشقة أن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفه قامت بدور كبير في التجهيز لهذا الماراثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الإجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسية

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